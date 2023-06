Policiais envolvidos na morte de adolescente no Norte do ES são denunciados pelo MPES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) denunciou os policiais militares envolvidos na morte de um adolescente de 17 anos, em Pedro Canário, no Norte do estado, por falsidade no Boletim de Ocorrência, fraude processual, inobservância de lei (crime militar) e por abuso de autoridade. A denúncia foi recebida pela Justiça e os policiais denunciados respondem a ação penal, que segue em tramitação.

Ainda segundo o MPES, o policial militar que efetuou os disparos contra o referido adolescente, no dia 1º de março, no município, causando a morte da vítima, foi denunciado por homicídio qualificado (por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa).

Este caso atualmente tramita em segredo de Justiça decretado pelo Juízo da Comarca de Pedro Canário e o MPES segue acompanhando o processo e adotando as medidas para obter a condenação do denunciado.

O caso

Câmeras de segurança da região do bairro São Geraldo, em Pedro Canário, gravaram o momento em que um policial militar atira, à queima roupa, em um suspeito. O rapaz, de 17 anos, acabou não resistindo ao ferimento e morreu. O crime aconteceu no dia 1º de março de 2023.

Nas imagens é possível ver que o suspeito está sentado próximo a um muro. Logo após, ele levanta e fala com os policiais envolvidos na ação, momento em que um dos militares atira contra o rapaz. O vídeo foi pausado antes do tiro ser disparado, pois as cenas são fortes.

Vídeo:

Os cinco policiais que estavam na ocorrência, dois cabos e três soldados, foram presos em flagrante. Segundo o MPES, os crimes conexos praticados pelo denunciado e pelos demais agentes de segurança que participavam da ocorrência são apurados pela Corregedoria da Polícia Militar, sob fiscalização do Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar, em Vitória. A apuração considera o cargo de policial militar dos envolvidos.

“O MPES salienta na denúncia que a autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas no Inquérito Policial instaurado pela Polícia Civil, especialmente por meio de vídeos e mídias, bem como dos laudos periciais, laudo de local de homicídio e depoimentos testemunhais e dos demais elementos de convicção presentes nos autos. Diante disso, o Ministério Público requer que o denunciado, após o trâmite processual, seja pronunciado e condenado pelo crime descrito”, diz o órgão em nota.