Policiais em escala operacional prendem homem por tráfico de drogas em Cariacica

Uma equipe da Polícia Civil que cumpria escala operacional em Cariacica, na noite dessa quinta-feira (25), localizou e prendeu um homem de 30 anos com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. O indivíduo foi abordado durante um patrulhamento no bairro Vila Prudêncio.



Os policiais abordaram o indivíduo e fizeram a busca pessoal, encontrando um revólver calibre 38 com seis munições. Ao verificar os dados do suspeito, a equipe constatou que existia uma ordem de prisão, que foi cumprida e o detido já se encontra no sistema prisional.



Vitória



Na madrugada dessa quarta-feira (24), outra equipe da Polícia Civil em escala operacional prendeu, em flagrante, um homem de 37 anos, que trabalha como segurança de uma boate, em Vitória. Os policiais passavam pela Avenida Leitão da Silva, onde viram dois indivíduos agredindo um homem.



Os policiais impediram a agressão e detiveram um dos envolvidos, um segurança, que estava armado com um revólver calibre 32. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado, em flagrante, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração raspada, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).



As escalas operacionais da Polícia Civil são coordenadas pela Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), que direciona as equipes para as áreas consideradas mais vulneráveis, de acordo com o mapeamento das ocorrências criminais.



“Essas escalas são de extrema importância, pois além de auxiliar no patrulhamento preventivo, realizado prioritariamente pela Polícia Militar, os policiais em campo podem fazer levantamentos que auxiliam nas investigações e a realizar prisões, tais como as relatadas aqui”, afirmou o superintendente de Inteligência e Ações Estratégicas, delegado João Calmon.

