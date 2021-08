Policiais do BPTran recuperam moto com restrição de furto/roubo durante fiscalização

Na noite da última quarta-feira (11), enquanto realizavam fiscalização de trânsito em Jardim Limoeiro na Serra, policiais do Batalhão de Policia de Trânsito (BPTran) conseguiram recuperar veículo com restrição de furto e roubo.

Por volta das 22h30min, após darem ordem de parada a um condutor de veículo Honda/Biz 125, os policiais logo notaram que a placa havia sido adulterada. As identificações numéricas foram alteradas com fita adesiva com objetivo de dificultar sua real identificação.

Após consultarem aos sistemas, os policiais constataram que se tratava de um veículo com restrição de furto/roubo. Ao ser perguntado sobre a procedência do veículo, o condutor e suspeito afirmou ter comprado o veículo naquele mesmo dia pelo valor de R$ 2.000,00, pagos em espécie a um homem que ele não conhecia muito bem.

O suspeito e o veículo foram levados à 3ª Delegacia Regional de Serra.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]