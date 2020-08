Policiais do 3º Batalhão recuperam moto furtada, apreedem drogas e detem 4 suspeitos

.

Na madrugada deste sábado (01), os policiais militares em patrulhamento pela rua Espírito Santo, Centro de Jerônimo Monteiro detiveram um homem de 21 anos com mandado de prisão.

Horas antes, por voltas de meia noite, no bairro Vila Brito, esse mesmo acusado teria fugido dos policiais após ter invadido uma residência. Mesmo com apoio de populares, que a todo momento informavam o possível paradeiro do suspeito, conseguiu fugir invadindo quintais de outras residências.

Os militares continuaram as buscas em casas abandonadas, sendo por volta das 04h33min, o suspeito localizado. Contra ele havia uma mandando de prisão preventiva expedido pela comarca local em 2020 pelo art 155 do Código Penal. O homem foi conduzido a delegacia de Policia Civíl de Alegre.

Já na noite de quinta-feira (30), por volta das 23 horas, os militares recuperaram uma motocicleta furtada no loteamento Grande Vitória em Bom Jesus do Norte. Um homem de 24 anos foi detido após declarar o furto.

Uma denúncia via 190 informou dois suspeitos em uma motocicleta vermelha em alta velocidade seguindo sentido ao endereço citado, sendo que após buscas, o suspeito foi abordado na estrada que liga ao município.

A motocicleta foi encontrada no local, ficando a disposição para ser entregue ao proprietário. O suspeito foi encaminhado até a UPJ de Alegre para demais providencias.

E no inicio da tarde ontem (31), por volta das 12h45min, após denúncias, os policiais militares do 3º Batalhão detiveram dois suspeitos com drogas na rua Godofredo Costa Menezes, bairro Vila do Sul em Alegre.

Os militares visualizaram os dois homens conduzindo uma motocicleta Honda CG prata e realizaram a abordagem. Com os suspeitos de 20 e 19 anos, foi localizado duas sacolas contendo maconha. Todos foram encaminhados à Polícia Judiciária.

O 3º batalhão ressalta a importância da participação popular nas denúncias criminais, através do sítio eletrônico disquedenuncia181.es.gov.br ou via telefone pelo número 181. Em caso de emergência, as equipes poderão ser acionadas pelo 190.

