Policiais do 13º BPM realizam grande apreensão de entorpecentes em São Mateus

Nesta quinta-feira (30), o 13º Batalhão realizou uma impactante apreensão de entorpecentes no bairro Aviação, na cidade de São Mateus-ES.

A ação foi conduzida por uma equipe do Grupo de Abordagem do 13º Batalhão, que recebeu informações através do 190 de que uma mulher, esposa do chefe de tráfico do bairro Porto que está preso, estaria à frente do tráfico do marido.

Os militares conseguiram localizar essa mulher de 32 anos e lograram êxito na apreensão de uma pistola, dois carregadores, 25 munições, 41 tabletes e duas porções de maconha, cinco tabletes e três porções de cocaína, uma balança de precisão e oito potes de ácido bórico.

Essa ação representa mais uma vitória do 13º BPM no combate ao tráfico de drogas na região, que segue compromissado em coibir ações criminosas e garantir a segurança da população de São Mateus.

