Policiais do 13º BPM efetua grande apreensão em São Mateus

Na terça-feira (28), o 13º Batalhão realizou uma grande apreensão de entorpecentes no bairro Porto, na cidade de São Mateus-ES.

Ação ocorreu quando uma equipe do Grupo de Abordagem recebeu informações via 190 de que traficantes do bairro haviam arrombado um cômodo de um dos casarões para utilizar como ponto de venda, distribuição e armazenamento de drogas, motivo que a fez realizar patrulhamento preventivo no local.

A operação resultou na prisão de uma mulher de 48 anos, que estava em posse de R$ 641,65 em espécie, 199 pinos de cocaína, 141 pedras e três porções de crack, 25 buchas de maconha, um aparelho telefônico e um caderno de contabilidade do tráfico.

Esta apreensão apresenta importantes avanços contra a criminalidade do município de São Mateus, proporcionando à sociedade maior segurança.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES