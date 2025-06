Policiais do 11ºBPM apreendem 6 kg de maconha, crack e pistola em Barra de São Francisco

Em resposta a recentes confrontos armados entre facções no bairro Colina, em Barra de São Francisco, equipes da Força Tática, K9, Rádio Patrulha e CPU do 11º Batalhão intensificaram as diligências e prenderam cinco pessoas por tráfico de entorpecentes nesta quinta-feira (26).

A operação teve como base informações de que dois indivíduos de Governador Valadares (MG) teriam chegado com drogas, sendo recepcionados por uma mulher, mãe do suposto líder do tráfico local que está preso neste momento.

Durante patrulhamento, um dos detidos foi flagrado abandonando um tablete de maconha (500g) e fugindo para o interior de uma residência. Com o local cercado e o auxílio da cadela Athena, especializada na detecção de armas e drogas, foram localizados seis tabletes de maconha, que totalizaram 5,47 kg, um invólucro de maconha de mais de meio quilo, três pedaços de crack, 43 pedras de crack já prontas para venda, uma pistola calibre .380 com 11 munições intactas, um aparelho celular e R$ 127,70 em dinheiro.

Todos os suspeitos identificados durante a operação, que totalizou em cinco detidos, foram apresentados, juntamente com os materiais apreendidos, na 14ª Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES