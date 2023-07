Policiais do 10º Batalhão detém criminosos que roubaram veículo em Meaípe

Na manhã dessa terça-feira (04), após informações do roubo de um veículo Ford/KA ocorrido no bairro Meaípe, militares iniciaram as buscas e tiveram êxito em localizar o carro em uma mata no bairro Paturá. Ainda nas buscas para localizar os suspeitos do roubo os militares abordaram dois indivíduos a bordo de uma motocicleta na Rodovia do Sol, que um deles foi reconhecido pela vítima e assumiu a autoria do fato juntamente com um terceiro indivíduo, que não foi localizado. A motocicleta utilizada no crime também foi encontrada no mato próximo ao veículo.

Por volta de 12h45min um indivíduo de 31 anos foi abordado no bairro Praia do Morro. Contra ele haviam três mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e porte de arma de fogo, expedidos pela justiça do Estado de Minas Gerais.

Já no bairro Perocão, outro indivíduo de 23 anos também foi abordado e constatado contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas também expedido pela justiça do Estado de Minas Gerais.

Durante a tarde, uma equipe de policiais em averiguação de denúncia anônima de indivíduos cometendo roubos na Rodovia, próximo ao bairro Lameirão, prosseguiram ao local e tiveram o êxito de abordar dois indivíduos, ambos de 17 e 23 anos saindo do mato com um saco nas mãos. Em posse de um dos suspeitos foi encontrado uma carabina, dois carregadores, um quebra chamas e R$ 72,00.

Ainda durante a tarde, policiais do 10° Batalhão realizaram duas apreensões de entorpecentes em um beco no bairro Muquiçaba. Em uma das apreensões foi encontrado 18 pedras de crack e sete pinos com cocaína. Já na segunda apreensão 15 buchas de maconha e um pino com cocaína. Nenhum suspeito foi localizado.

Já durante a noite, uma equipe de policiais recebeu informações que em uma casa abandonada no bairro Paturá estavam os pertences da vítima do roubo do veículo ocorrido na parte da manhã. No local a equipe avistou um indivíduo saindo de dentro do imóvel abandonado com uma sacola na cintura, com ele foi encontrado 67 pinos com cocaína e 26 buchas de maconha. Dentro do imóvel foram localizadas cinco munições de calibre .22 e um celular iPhone 8, celular este, reconhecido pela vítima do roubo. Segundo a versão do menor, estaria no local para retirar ilícitos, pois tomou conhecimento da detenção do criminoso que utilizava o imóvel, pertencente aos familiares do menor.

Todo o material apreendido e os suspeitos detidos foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES