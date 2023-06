Policiais do 10º Batalhão apreendem arma de fogo, animais silvestres e recuperam veículo furtado em Guarapari

Na manhã dessa segunda-feira (05), militares prosseguiram ao bairro São Gabriel para atender uma ocorrência. Na residência indicada, um dos moradores franqueou a entrada dos policiais no imóvel e relatou que havia uma arma de fogo no local. Durante as buscas, foi localizado um revólver calibre 38 com 15 munições intactas e diversos animais silvestres em cativeiro: três pássaros Trinca-ferro, cinco pássaros Coleiro, além de oito gaiolas e dois alçapões. O morador da residência dono do material apreendido não foi localizado.

Durante a tarde, militares receberam informações que havia um indivíduo nas proximidades do Campinho de areia do bairro Nova Guarapari, que estava com mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Duque de Caxias, pelo crime de homicídio. O indivíduo foi detido e encaminhado à delegacia.

Já durante a noite, por volta de 22h, militares abordaram o veículo Toyota/Etios, que havia sido furtado no bairro Itapebussu, o veículo estava sendo conduzido por um indivíduo de 28 anos que foi detido e conduzido à delegacia juntamente com o veículo.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES