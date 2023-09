Policiais do 10° batalhão detém suspeitos de extração ilegal de areia e Maus tratos aos animais no parque estadual Paulo César Vinha

Nesta quinta-feira (21), policiais do 10º Batalhão após receberem informações de extração ilegal de areia no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, realizaram diligências no local juntamente com um fiscal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal.

Na área de preservação ambiental puderam constatar o crime em questão, o que ocasionou na detenção de três indivíduos em flagrante: dois adultos e um menor. A extração estava sendo feita com o uso de carroças onde também foi constatado maus tratos aos animais usados para o transporte.

Essa ação policial apresenta o compromisso que o 10º Batalhão tem com a comunidade e com a preservação do Meio Ambiente, estando disponível para o atendimento de denúncias, sendo estas fundamentais para o bom desempenhar da função.

