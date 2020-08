Policiais detêm em menos de 10 horas suspeitos de homicídios em Conceição da Barra

Durante a averiguação, os suspeitos tentaram fugir e efetuaram disparos de arma de fogo.

Em operação conjunta, policiais militares e civis de Conceição da Barra e São Mateus detiveram quatro indivíduos suspeitos de participação em um triplo homicídio e uma tentativa de homicídio, ocorridos na madrugada desta quarta-feira (19), no bairro Favica, em Conceição da Barra.

Após levantamentos realizados com apoio da equipe de videomonitoramento do município foi identificada uma residência onde os indivíduos estariam escondidos após cometer o crime. As equipes policias prosseguiram, então, para o distrito Braço do Rio para realizar a prisão dos suspeitos. As informações davam conta de que eles estariam recrutando indivíduos da Bahia para atuarem em um ataque a rivais da região.

Ao se aproximarem da residência, os policiais puderam visualizar indivíduos armados no interior do imóvel, que correram para os fundos, sendo, em seguida, atendidos por um homem de 23 anos, que permitiu a entrada das equipes para buscas no local.

Durante a averiguação, os policiais se depararam com os homens armados nos fundos da casa, que tentaram fugir e efetuaram disparos de arma de fogo, sendo necessário revidar a agressão.

Os três suspeitos de 18, 21 e 23 anos que tentaram fugir foram alcançados. Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 765, uma submetralhadora de calibre 380 e dois revólveres de calibre 32 e 38, além de diversas pedras de crack e munições. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de São Mateus.

“Desde a madrugada, logo após o crime, policiais militares da 2ª Companhia do 13º Batalhão, começaram acompanhar um veículo suspeito pelas câmeras de videomonitoramento da região, e, em seguida, equipes de inteligência do 13º BPM deram prosseguimento aos levantamentos. A partir daí foi possível verificar que o carro com os indivíduos suspeitos transitou pelas ruas de Conceição da Barra e depois seguiu pela BR, tomando direção para Braço do Rio. Já nesta manhã, montamos uma operação conjunta entre PM e PC e prosseguimos ao local, onde obtivemos êxito em deter os criminosos”, ressaltou o tenente-coronel Mateus Garcia Pereira, comandante do 13° Batalhão de São Mateus.

“Trata-se de um crime de disputa territorial do tráfico de drogas, mas nenhuma motivação é descartada pela polícia. Em depoimento, nenhum dos conduzidos assumiu a autoria do crime, mas para a Polícia não restam dúvidas sobre a autoria. Os suspeitos foram autuados em flagrante por porte ilegal, tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios”, informou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, delegado Isaac Gagno.