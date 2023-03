POLICIAIS DE FORÇA TÁTICA DO 7º BATALHÃO PASSAM POR TREINAMENTO DE TIRO COM FUZIL E PISTOLA.  

Nos dias 27 de fevereiro e 06 de março, o 7º Batalhão da PMES realizou a instrução de tiro policial com a Carabina IWI Arad calibre 556, Carabina 556 Radical M4 e pistola Glock G17 9mm para todo o efetivo de Força Tática. As instruções para o manejo do armamento ocorreram no Centro de Treinamento Tático Hélio Rodrigues (CTTHR), em Vila Merlo, Cariacica.

Com a aquisição dos modernos armamentos, as instruções se tornam necessárias para capacitar os policiais militares com a finalidade de melhorar a técnica e qualidade do serviço prestado, aumentando a segurança dos policiais e da sociedade.

Para o Capitão Tiago Vidal Santana, comandante da Cia de Força Tática e instrutor de Tiro Policial, a presente instrução é de suma importância para adaptação e proficiência técnica para o manuseio dos novos e modernos armamentos adquiridos. Sendo essencial no dia a dia do policiamento, no qual o militar deve dispor de equipamentos de qualidade que garantam a sua integridade, bem como a de terceiros, salientou o capitão.

Fonte: PM ES