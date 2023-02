Policiais da Força Tática da 17ª Companhia Independente passam por treinamento

Nesta semana, a 17ª Companhia Independente realizou a instrução de tiro policial com a Carabina IWI Arad calibre 556 e pistola Glock G17 9mm para todo o efetivo da Força Tática.

Com a aquisição dos modernos armamentos, as instruções se tornam necessárias para capacitar os policiais militares com a finalidade de melhorar a técnica e qualidade do serviço prestado, aumentando a segurança dos policiais e cidadãos.

O comandante da Unidade, major Marcio Antonio Cezar da Cruz, destacou que essa foi a primeira instrução de tiro policial realizada na recém criada Companhia Independente e foi resultado de uma união de esforços de várias diretorias para que ele acontecesse.

“O aprimoramento técnico-profissional dos policiais militares da 17ª Companhia Independente é um desafio que buscamos atingir de forma continuada. Diante das inúmeras dificuldades que o policial militar encontra em sua atuação rotineira, visando garantir o cumprimento da missão, é salutar que o policial esteja em constante aprimoramento técnico”, destacou o major Cezar.

Segundo Chiavenato (2009), treinamento é a educação, institucionalizada ou não, que visa adaptar a pessoa para o exercício de determinada função ou para a execução de tarefa específica, em uma organização. Seus objetivos são mais restritos e imediatos, visando dar à pessoa os elementos essenciais para o exercício de um presente cargo, função ou atividade preparando-a adequadamente para que seja o máximo possível eficiente a execução das ações a ela inerentes.

