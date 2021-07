Policiais da Core prendem suspeito durante Escala Operacional no Bomfim

Na noite do último sábado (10), policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em Escala Operacional (Iseo), fizeram patrulhamento nos bairros Andorinhas, Santa Martha, Joana D’arc, Itararé, Morro do Macaco, Bomfim, São Benedito e da Penha, com o objetivo de realizar levantamentos e evitar possíveis confrontos, com ações de abordagem e reforço da presença policial.

No momento em que as incursões eram realizadas no bairro Bomfim, a equipe se deparou com um indivíduo saindo do Beco dos Trabalhadores, que gritou para avisar a presença da equipe policial. Ato contínuo, o indivíduo apontou algo e se dirigiu à equipe, que tentou abordá-lo, mas um dos policiais foi empurrado por ele, que tentou empreender fuga. O indivíduo resistiu à prisão e lesionou o policial civil.

Após a detenção, populares estiveram no local hostilizando a equipe e tentando impedir a saída, deixando lanternas e vidros traseiros quebrados e a lataria da viatura amassada. Diante disso, foi necessário utilizar uma granada de gás lacrimogêneo para dispersar os populares.

O suspeito detido de 28 anos, tem diversas passagens pela polícia, como desacato, lesão corporal, vias de fato contra mulher, além de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência por desobediência e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

