Policiais da 19ª Cia Ind realizam prisão de indivíduos armados em Pinheiros

Policiais militares da 19ª Companhia Independente agiram rápido e prenderam quatro homens suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido nessa quarta-feira (26), no Distrito de São João do Sobrado, zona rural de Pinheiros.

Uma mulher relatou à polícia que quatro homens armados, a bordo de um veículo de cor prata, a interceptaram na entrada do distrito e levaram sua motocicleta e seu aparelho celular.

Rapidamente foi montado um cerco pelos militares, a fim de interceptá-los nas possíveis rotas de fuga, com êxito em encontrar o veículo na chegada da cidade de Pinheiros. O veículo também era proveniente de um roubo que havia ocorrido no distrito de Itauninhas no sábado (21), e em seu interior estavam três homens com dois simulacros de submetralhadora.

No entanto, pouco antes da abordagem os indivíduos haviam dispensado alguns objetos, tratando-se de uma garrucha de dois canos, calibre .22, carregada com duas munições e uma submetralhadora artesanal calibre .380, carregada com três munições. O quarto suspeito, foi interceptado na Rodovia ES-130 em sentido ao Distrito de Vinhático, conduzindo a motocicleta roubada, levando consigo ainda 18 munições de calibre .22.

Os detidos, juntamente ao material apreendido, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil local.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES