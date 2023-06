Policiais da 10ª CIA IND realizam instrução de tiro com novos equipamentos da PMES

A 10ª Companhia Independente iniciou um curso de capacitação de todos os policiais militares da unidade para o uso dos Fuzis Imbel IA2 e IWI Arad calibre 5.56 e pistola Glock calibre .40, os dois últimos recentemente adquiridos pela Corporação.

As instruções começaram no dia 05 e terminam hoje, 07 de junho, no Clube de Tiro de Piúma e tem por escopo habilitação no uso técnico, tático e responsável para emprego e condução do equipamento de serviço.

Para o comandante da companhia, Major Walter Francisco de Araújo Filho, a valorização do policial é muito importante e perpassa pela efetiva qualificação técnico profissional continuada para um bom atendimento à sociedade capixaba, como também, para a própria segurança pessoal do militar em suas funções diárias.

Seguindo por essa vertente, serão disponibilizadas palestras durante as instruções de tiro, como forma de melhorar a qualidade de vida e capacitação emocional no ambiente de trabalho dos profissionais de segurança pública dos municípios de cobertura da companhia.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES