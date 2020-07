Policiais da 10ª Cia Ind prende homens com mandados de prisão em aberto e apreende drogas no final de semana

.

A 10ª Companhia Independente realizou diversas prisões e apreensões, resultado de um intenso trabalho na região, possibilitando a desempenho de inúmeras abordagens, pontos de bloqueio, ações preventivas e atendimento de ocorrências.

Na quinta-feira (16), com informações do serviço de inteligência da unidade, foram apreendidos pelos militares de serviço dois indivíduos com mandado de prisão em aberto, sendo que um deles ainda portava uma porção de maconha.

Na sexta-feira (17), após informações também do serviço de inteligência de que em um lote vazio no bairro Piuminas, em Piúma, haveria certa quantidade de droga, uma guarnição se deslocou até o local e localizou debaixo de uma pedra uma sacola enterrada contendo 50 buchas de maconha.

Ainda na sexta-feira, em preventivo no bairro Mãe-Bá, em Anchieta, os militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita caminhando próximo a uma igreja do bairro. Ocorre que, ao avistarem a viatura policial, um dos indivíduos dispensou na varanda de uma residência 26 pedras de crack. Ambos foram abordados, ficando constatado que; o outro indivíduo ainda se encontrava com mandado de prisão em aberto por homicídio.

Já no sábado (18), policiais militares prosseguiram novamente ao Bairro Mãe-Bá em razão da denuncia de som alto e individuo em posse de arma de fogo. No local, após abordagens e buscas, foram apreendidos 1 simulacro de arma de fogo, 46 buchas de maconha, 23 pinos de cocaína, 16 pedras de crack, 1 invólucro redondo de pó branco característico de cocaína, quantia de R$ 1.162,00 em notas trocadas perfil do comércio de entorpecentes, além de 2 balanças de precisão e materiais utilizados para embalar a droga para venda.

Todo material apreendido e os detidos foram encaminhados para a delegacia regional para serem apresentados.

