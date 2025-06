Policiais civis terão desconto em diárias de motel no ES

Segundo Aloísio, a divulgação da parceria com o motel na semana do Dia dos Namorados foi proposital. Inclusive, policiais do interior já fizeram contato querendo saber se há chance de fechar uma parceria do tipo em outras regiões do estado.

O presidente reforçou que o Sindipol existe desde 1990, completou 35 anos nesta quarta-feira (11), e tem como foco principal a representação dos direitos dos servidores e interesses coletivos da categoria.