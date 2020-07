Policiais civis recuperam na Bahia veículo de luxo roubado em Montanha

.

Nesta sexta-feira (17), policiais civis da Delegacia de Pinheiros, com o apoio da Polícia Militar (PMES) do município prenderam um homem de 27 anos, apontado como chefe de uma oganização criminosa que atua no tráfico de drogas e homicídios da região. Um jovem de 22 anos suspeito de integrar essa organização também foi preso. As prisões, em flagrante, aconteceram no bairro Domiciano, em Pinheiros.

Com os suspeitos foram apreendidas uma pistola calibre 380, com mira laser, um revólver calibre 38, várias munições, aproximadamente, R$ 7 mil, em espécie, e um veículo Fiat Polo modelo 2020. “No momento da prisão, o suspeito de 22 anos estava com um revólver na cintura. Já o outro considerado chefe do tráfico também é investigado em vários crimes de homicídios acontecidos na região”, disse chefe da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, delegado Douglas Sperandio.

O comandante do 2° Batalhão, tenente-coronel Dal Col, afirmou que, em conjunto com a Polícia Civil, a Polícia Militar tem realizado operações rotineiras no intuito de combater o tráfico de drogas e demais crimes, principalmente, aqueles relacionados à violência extrema, em todo o município de Pinheiros.

“Coordenados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, fizemos a identificação de suspeitos que têm atuado na região, e nesta manhã obtivemos êxito na prisão desse indivíduo apontado como chefe do tráfico em diversos bairros da cidade, além da suspeita de participação em diversos homicídios. Uma prisão muito importante, que leva resposta às comunidades sobre a atuação das forças de segurança no combate à criminalidade”, destacou.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanecem à disposição da Justiça.

Outras prisões

As equipes da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros, em uma operação integrada com a DP de Montanha e a Polícia Militar (PMES) prenderam, nessa quinta-feira (16), três suspeitos de roubo. Dois homens, sendo um de 28 anos e outro de 24 anos, foram presos na região de Água Limpa, zona rural de Pinheiros. Já uma mulher de 25 anos foi presa no bairro Jardim Planalto, também no município.

“A operação foi realizada para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela Comarca de Montanha, em desfavor de suspeitos de roubos ocorridos no município. As investigações indicaram que os materiais subtraídos das vítimas, principalmente aparelhos celulares, estavam com pessoas na cidade de Pinheiros, o que foi comprovado na operação”, ressaltou o chefe da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, delegado Douglas Sperandio.

Na localidade de Água Limpa, foram encontradas duas espingardas calibre 22 e munições. “Os suspeitos de 24 e 28 anos assumiram a propriedade das armas e foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Já no bairro Jardim Planalto, foi apreendido um produto de roubo com a suspeita de 25 anos, ocasião em que ela foi autuada em flagrante por crime de receptação”, relatou o delegado.

Os três suspeitos foram conduzidos para interrogatório na delegacia. “Eles foram ouvidos e após pagamento de fiança, foram liberados e responderão pelo processo em liberdade”, afirmou o responsável pela operação.

