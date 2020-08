Policiais civis recuperam materiais agrícolas furtados em Ecoporanga

.

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, em uma operação integrada com a DP de Ecoporanga, recuperou materiais agrícolas avaliados em R$ 15 mil, que foram furtados de uma fazenda. A apreensão aconteceu na última sexta-feira (07), na zona rural de Mucurici.

Durante a operação policial foram presos dois homens, sendo um de 49 e outro de 22 anos, e apreendido um adolescente de 17 anos. “Com eles conseguimos recuperar duas motosserras, um gerador de energia avaliado em R$ 5 mil, uma roçadeira, uma furadeira, uma televisão, além de, aproximadamente, R$ 2 mil, em espécie, e outros equipamentos”, disse o responsável pela operação, delegado Leonardo Ávila.

Ainda segundo o delegado, os objetos foram furtados no último dia 29, na região de Cotaxé, em Ecoporanga. “A vítima estava retornando para sua residência quando viu um carro saindo da fazenda. Ela percebeu que a casa tinha sido invadida e que alguns pertences haviam sido levados”, explicou.

O responsável pela operação informou que as investigações foram iniciadas pela equipe de Ecoporanga, que solicitou o apoio da DP de Montanha. “Começamos a contribuir com o trabalho de apuração porque em Montanha temos umas investigações em andamento sobre furtos a propriedades rurais. A troca de informações entre as unidades foi fundamental para identificarmos os autores e recuperar todo o material furtado”, afirmou.

Os suspeitos e o adolescente foram conduzidos à delegacia. “Os detidos confessaram a autoria e responderão pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. Como os três não estavam em flagrante, eles foram liberados e, por enquanto, responderão os processos em liberdade. As investigações continuarão para finalizar esse caso”, relatou o delegado.

Ainda nessa sexta-feira (07), os policiais de Ecoporanga devolveram todos os materiais à vítima.

