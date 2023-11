Policiais Civis recebem elogio e reconhecimento de moradora de Brasília que teve aparelho celular recuperado em Vila Velha

O trabalho investigativo da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Vila Velha, em conjunto com a Polícia Civil de Brasília (PCDF), recebeu o reconhecimento e elogio, através de e-mail enviado por uma moradora do Distrito Federal, que recebeu de volta seu aparelho celular que havia sido furtado no dia 30 de setembro, em Planaltina-DF e foi localizado no município de Vila Velha, no dia 24 de outubro. A mulher agradeceu a ação eficaz das instituições em localizar e devolver o telefone.

As investigações tiveram início no Distrito Federal após a vítima registrar o furto do seu aparelho celular, ocorrido no dia 30 de setembro, em Planaltina. A partir da troca de informações e levantamentos realizados pela equipe da Delegacia Regional de Vila Velha, o celular foi recuperado. Ele estava com uma mulher de 33 anos, no bairro Jaburuna, no município de Vila Velha.

No e-mail enviado pela vítima, nessa terça-feira (07), ela agradeceu aos policiais civis de Brasília e aos policiais da Delegacia Regional de Vila Velha, José Carlos Galon e Valeska Alexandra Pagan, por agirem com rapidez e profissionalismo, possibilitando a devolução do aparelho em perfeitas condições.

No trecho da correspondência enviada, a vítima parabenizou a todos os envolvidos pelo excelente trabalho. “Enfim, só muita gratidão! Nunca vou esquecer esse fato em minha vida, e sim, o trabalho da Polícia Civil é essencial à população”, disse.

