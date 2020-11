Policiais civis prendem suspeitos de tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim

Seis suspeitos de 26, 28, 32, 33, 35, 41 e um adolescente de 17 anos foram detidos durante uma operação realizada, nesse sábado (14), pela equipe da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Transporte de Cargas (DECCTC), com o apoio da Delegacia Especializada em Crimes Contra Estabelecimento Comercial (DCCEC). A ação foi realizada em bairros dos municípios de Vitória, Serra e Santa Teresa.

Durante a operação, foi recuperada uma carga com dez aparelhos de notebook da marca Mac, avaliados em, aproximadamente, R$ 110 mil, preço de custo. A carga havia sido furtada na última quarta-feira (11), em um centro distribuidor, localizado na Serra. Além dos computadores, foram apreendidos R$ 9 mil, em dinheiro.

De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Transporte de Cargas, dos seis suspeitos conduzidos à delegacia, um era o autor do furto, cinco eram receptadores, além do adolescente, que também receptou a carga.

O autor do furto, de 26 anos, era funcionário da empresa. Ele foi identificado e conduzido à delegacia, mas, por conta do período eleitoral, não pode ser preso já que não estava no flagrante do furto. Ele foi ouvido, confessou todo o crime e foi liberado para responder, inicialmente, em liberdade provisória. Ao final do inquérito policial, ele será indiciado e a prisão dele será solicitada”, disse a delegada Rhaiana Bremenkamp.

O suspeito de 32 anos foi autuado, em flagrante, por receptação qualificada e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da justiça. Os outros quatro suspeitos de 28, 33, 35 e 41 anos, assinaram um termo circunstanciado (TC) por receptação culposa e foram liberados para responder em liberdade, após assumir o compromisso de comparecer em juízo. Já o adolescente de 17 anos assinou um boletim de ocorrência circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de receptação qualificada e foi reintegrado à família.

“O suspeito, encaminhado ao presídio, foi autuado por receptação qualificada, porque comprou o material furtado para revender. Já os demais que assinaram o TC responderão por receptação culposa, pela desproporção do valor que compraram com o valor que é de mercado”, explicou a delegada.

As investigações continuam para verificar se há outros envolvidos no crime. “Destacamos a importância da denúncia feita pela comunidade. Caso tenha informações, a pessoa pode denunciar pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Todas as informações fornecidas serão apuradas”, garantiu Rhaiana Bremenkamp.

