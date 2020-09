Policiais civis prendem suspeito por posse ilegal de arma de fogo em Guaçuí

.

Na manhã desta terça-feira (1º), a equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí prendeu, em flagrante, um homem de 45 anos por posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no Centro de Guaçuí, onde foram apreendidos um revólver, munições, um simulacro de arma de fogo, dinheiro em espécie, pinos de cocaína e materiais para o embalo da droga.

Segundo o titular da DP, delegado Marcos Nery, os policiais civis foram até o local para apurarem denúncias anônimas recebidas pelo Disque-Denúncia 181. “Quando chegamos à residência encontramos R$ 1.035 mil, em espécie, um revólver calibre 38, oito munições de mesmo calibre e uma munição de calibre 7,65. Ainda durante as buscas, em uma área compartilhada com outras casas foram encontrados 15 pinos de cocaína e uma sacola com pinos vazios”, informou.

O delegado explicou que o suspeito confessou a posse da arma, mas negou ser o dono dos entorpecentes. “Nossas investigações continuarão para que possamos identificar o responsável pelas drogas, bem como a origem dessas substâncias”, completou.

Ainda segundo o delegado, os policiais também cumpriram outro mandado de busca e apreensão em uma residência do bairro Tancredo Neves, no município. “Na residência, apreendemos um celular, uma bucha de maconha e sete pássaros não registrados. Um Termo Circunstanciado foi lavrado contra o morador da residência”, acrescentou.

O detido de 45 anos já possuía passagem por tráfico de drogas. Ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e conduzido para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDP-CI).

