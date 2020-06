Policiais civis prendem suspeito de tráfico de drogas em Guaçuí

.

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, com apoio da Força Tática Polícia Militar, prendeu, nessa quarta-feira (03), um jovem de 21 anos suspeito de tráfico de drogas, no município. Ele foi localizado em sua residência, no bairro João Ferraz de Araújo, após averiguação de uma denúncia anônima.

“Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência, foram apreendidos cerca de 3 quilos de maconha, três sacolas contendo grande quantidade de crack, duas munições intactas de calibre .38 e, aproximadamente, R$ 1.000, em espécie”, afirmou a titular da DP de Guaçuí, delegada Rosane Cysneiro.

A delegada acrescenta que todas as informações fornecidas pela comunidade são de grande importância para o trabalho policial. “Qualquer informação pode ser repassada para nós pelo Disque-Denúncia 181, ou través do site disquedenuncia181.es.gov.br”, afirmou.

O suspeito responde pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado para Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

