Policiais civis prendem suspeito de tráfico de drogas em Guaçuí

O comando do 10º Batalhão homenageou os destaques operacionais da Seção de Trânsito e da Força Tática da Unidade, durante a tarde de quinta-feira (04).

A solenidade ocorreu no gabinete do comando e contemplou o soldado Igor Gomes Vieira, da Força Tática e o soldado Rone Gama Corrêa, do Trânsito. Os militares se destacaram no mês de maio em suas funções.

“A valorização do trabalho operacional é essencial para a motivação do nosso policial. São eles que estão na linha de frente do combate e da prevenção do crime”, afirmou o tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10º Batalhão.

