Policiais civis prendem suspeito de tráfico de drogas e homicídio em Linhares

Diversas ações positivas da polícia militar marcaram a quarta-feira, além da detenção de dois indivíduos com mandado de prisão em aberto, o 6º BPM obteve êxito na apreensão de drogas e na detenção de suspeitos.

Nessa quarta-feira (26) durante a 4º fase da Operação Sentinela, o serviço de inteligência do 6º BPM levantou a informação de que dois indivíduos com mandado de prisão em aberto por homicídio, estariam próximos a uma lanchonete na área da 12º Cia Ind. Com o apoio de uma viatura do setor, os indivíduos foram abordados e encaminhados a autoridade competente.

No bairro Planalto Serrano, a Força Tática realizava o patrulhamento quando visualizou alguns suspeitos, que percebendo a aproximação da viatura fugiram. Mesmo com a fuga, foi possível abordar um dos suspeitos, sendo encontradas 27 buchas de maconha, 19 pinos de cocaína, um rádio comunicador e R$ 127,60.

Em outra ação, no bairro José de Anchieta, militares visualizaram alguns suspeitos próximos a uma motocicleta, e que percebendo que seriam abordados tentaram fugir em direção a uma casa, não obtendo êxito. Realizada a abordagem, foram encontradas 73 pedras de crack, 20 pinos de cocaína, 02 papelotes de cocaína,16 buchas de maconha e 02 tabletes de maconha. A motocicleta que apresentava sinais de adulteração, foi encaminhada a autoridade competente.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional da Serra.

