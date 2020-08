Policiais civis prendem suspeito de esfaquear vizinho em Vitória

.

Policiais civis da Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor) prenderam, em flagrante, um homem de 38 anos suspeito de falsidade ideológica, documento falso e posse ilegal de arma de fogo. A prisão efetuada nessa quarta-feira (05) no bairro Areinha, em Viana, é uma continuidade da operação “Trânsito Livre”, realizada no mês de julho.

Na residência do detido foram apreendidos 20 cartões de banco, uma carteira de trabalho, duas carteiras de habilitação, duas identidades estudantis, além de um registro de arma de fogo, todos registrados com o nome falso usado pelo suspeito.

Segundo o titular da Deccor, delegado Janderson Lube, o detido era um dos investigados na operação “Trânsito Livre”. “Durante os levantamentos realizados pelos policiais da nossa unidade constatou-se a existência de suspeitas de que ele estava usando registro civil falso. Com o aprofundamento das investigações, por meio de pesquisas realizadas com o apoio de peritos do Departamento de Identificação da Polícia Civil, foi possível identificar que o detido possuía dois registros com nomes diferentes, porém com as mesmas digitais”, explicou.

Para confirmar as suspeitas quanto à identificação, o detido foi levado para o Departamento de Identificação Criminal. “É importante ressaltar o trabalho realizado pelos peritos da PCES, que compararam os padrões coletados, com os padrões dos registros civis originais e falsos do suspeito. Com isso, foi possível identificar e emitir um laudo comprovando que as digitais dos dois documentos eram da mesma pessoa”, disse o responsável pelo caso, delegado Janderson Lube.

Contra o suspeito também foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo. “Durante a operação também foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, 20 munições de mesmo calibre, três celulares, um coldre e dois rádios comunicadores”, afirmou o delegado.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e permanece à disposição da Justiça.

Operação “Trânsito Livre”

Em julho, a Polícia Civil (PCES), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor), realizou a operação “Trânsito Livre”, que identificou um ex-servidor da Prefeitura de Cariacica suspeito de cancelar, indevidamente, multas de trânsito aplicadas de infrações graves e gravíssimas, causando um prejuízo de R$ 170 mil aos cofres públicos.

“Ele era servidor comissionado e destinado à área de multas na prefeitura de Cariacica. Ele tinha senha de acesso ao Detran e, mediante pagamento ou por favor, realizava cancelamentos indevidos de multas aplicadas, algumas delas do município de Vila Velha”, apontou o delegado. A ação foi em prosseguimento às investigações do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc).

