Policiais civis prendem suspeito de abusar sexualmente de adolescente em Vila Valério

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, com apoio da Polícia Militar (PMES) e do Conselho Tutelar de Vila Valério, prendeu, nessa quinta-feira (27), um homem de 24 anos investigado pelo abuso sexual contra uma adolescente de 13 anos. O detido, que é primo do padrasto da vítima, foi detido por meio de mandado de prisão na zona rural de Vila Valério.

O titular da DP de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Caliman, explicou que as investigações começaram nessa terça-feira (25), após os policiais militares conduzirem o padrasto da vítima, um homem de 36 anos, até a Delegacia. “A denúncia foi feita pela mãe da vítima que estava desconfiada que a filha estava sofrendo os abusos. A suspeita dela foi confirmada quando ela encontrou um vídeo da filha nua no celular do marido”, informou.

Ainda segundo o responsável pela operação, as investigações apontam que o padrasto da vítima cometia os crimes há mais de dois anos. “Já o detido de 24 anos cometeu o abuso na última sexta-feira, dia 21, junto ao outro suspeito. Durante o depoimento, o padrasto negou o crime, porém o primo dele confessou”, ressaltou.

Os detidos foram autuados por estupro de vulnerável e conduzidos ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN). A vítima, por sua vez, foi encaminhada para o exame pericial e recebe acompanhamento médico e psicológico.

