Policiais civis prendem homem que foi condenado por assassinar adolescente grávida

As equipes da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) e Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Guarapari prenderam, em flagrante, nessa quinta-feira (06), um homem de 34 anos suspeito de tráfico de drogas. A operação contou com o apoio da Polícia Militar (PMES) do município. A prisão foi realizada no bairro São José, em Guarapari.

De acordo com o responsável pela Denarc, delegado Guilherme Eugênio, o detido tem uma extensa ficha criminal. “Por meio das pesquisas realizadas na delegacia, constatou-se que ele já foi condenado uma vez por tráfico de drogas, duas por roubo, uma por porte ilegal de armas e responde, ou ao menos respondeu, por uma terceira acusação de roubo”, disse.

O delegado contou que os policiais estavam realizando diligências e avistaram o detido em atitude suspeita, em frente à residência dele. “Como o local é de intenso tráfico de drogas decidimos abordá-lo e, na ocasião, sentimos um forte odor de maconha exalado do interior da casa. Por isso, entramos no local e encontramos várias porções de maconha dentro de uma bolsa térmica, R$ 1.162,00, em espécie, um caderno de anotações do tráfico, balança de precisão, celulares, material para embalo de droga, além de uma pistola calibre .40 de fabricação austríaca e uma espingarda calibre 12, modelo 586”, informou.

O delegado destacou ainda que as armas apreendidas são de alto poder de destruição. “Até pouco tempo atrás esse armamento era considerado de uso restrito e só podia ser vendido para forças policiais. O poder de destruição dessa pistola e da espingarda é muito maior do que a destruição causada por armas como os revolveres calibres 32 e 38, que são mais comuns e mais apreendidos”, ressaltou.

Diante da dimensão das apreensões, os policiais civis solicitaram o apoio da PMES para contribuir com o trabalho de buscas. “É importante destacar a cooperação entre as Polícias Civil e Militar. As equipes de investigações da Deic e Denarc solicitaram o apoio da PM que, prontamente, atendeu ao chamado e colaborou com o encerramento da ocorrência”, afirmou Eugênio.

Durante o depoimento, o suspeito negou promover o tráfico de drogas, mas assumiu a autoria das anotações relacionadas a essa atividade. “Ele não permitiu acesso aos celulares que foram apreendidos alegando ter fotos íntimas nos aparelhos. Sobre o dinheiro, ele disse que ganhou fazendo entregas para uma lanchonete e que é usuário de drogas”, afirmou.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari e permanece à disposição da Justiça.

