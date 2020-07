Policiais civis prendem funcionário suspeito de furtar R$ 190 mil de loja de autopeças em Rio Bananal

.

A equipe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, em uma operação integrada com a Delegacia de Rio Bananal, prendeu, nesta quinta-feira (30), um jovem de 18 anos, suspeito de furtar R$ 190 mil da loja de autopeças onde ele trabalhava. A prisão foi efetuada na loja localizada no Centro de Rio Bananal.

“O crime foi cometido no dia 04 de junho deste ano. Ele teve conhecimento de que no local havia grande quantidade guardada de dinheiro, por isso planejou o furto”, relatou o responsável pelo caso, delegado Fabrício Lucindo.

Com o suspeito foram encontrados R$ 105 mil, um veículo Elantra e uma motocicleta Honda Biz, que haviam sido comprados com parte do dinheiro. “O dinheiro foi encontrado escondido na mata em um morro de Rio Bananal. Ele estava utilizando o dinheiro aos poucos. Já os veículos que ele comprou com o dinheiro furtado poderão ser utilizados pela Justiça para o ressarcimento do prejuízo das vítimas”, afirmou Lucindo.

O jovem foi autuado por furto qualificado e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. “Ele foi interrogado e confessou o crime. O dinheiro foi devolvido à vítima e o suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde está à disposição da Justiça”, informou Lucindo.

Texto: Fernanda Pontes

