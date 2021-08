Policiais civis localizam esconderijo de produtos roubados usado por suspeito de assassinar vereador em Presidente Kennedy

A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro Itapemirim conseguiu localizar uma propriedade rural, no bairro Cachoeira Grande, no município de Castelo, que era usada para armazenar produtos e veículos provenientes de furto e roubo. A ação foi em continuidade às investigações acerca do homicídio do vereador Marcos Augusto Costalonga, de 49 anos, assassinado a tiros no dia 27 de maio deste ano, em Presidente Kennedy, no litoral sul do Estado, e sobre roubos recorrentes nas cidades de Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Presidente Kennedy.

O local foi descoberto, na última sexta-feira (30), na segunda fase da Operação Thives Den, realizada pela equipe da Deic. O suspeito, de 33 anos, já está preso por mandado de prisão preventiva, no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI). O homem é investigado como autor de roubos em empresas de Cachoeiro de Itapemirim, além do homicídio do vereador e do duplo homicídio, em Atílio Vivácqua.

As investigações apontam que a propriedade rural foi alugada pelo suspeito para guardar, exclusivamente, os produtos oriundos dos crimes. No local, os policiais encontraram várias ferramentas, botijas de gás, cilindros de oxigênio, cintas de amarração, cilindros pneumáticos, bateria de caminhão, furadeiras, diversas chaves de oficina e vários produtos furtados de empresas de granito e posto de gasolina. Também foi apreendido e removido da propriedade, um caminhão com a numeração de chassi adulterada.

Segundo o delegado Rafael Amaral, titular da Deic, as operações são realizadas em conjunto com a Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy. “Na primeira fase da Operação, ocorrida no último dia 28, também foram apreendidos materiais como televisor, dois notebooks, entre outros, que passarão por analise”, explicou o delegado.

O caminhão foi levado para o pátio credenciado do Estado, e passará por perícia para descobrir a origem do furto. As investigações continuam.

Texto: Matheus Zardini

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Atendimento à Imprensa

Olga Samara/ Matheus Zardini

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/

(27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]