Policiais civis e militares realizam Operação Sentinela em Nova Venécia

Nessa quinta-feira (29), equipes das Polícias Civil e Militar realizaram a Operação Sentinela, nos bairros Alvorada e Bonfim, em Nova Venécia, sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão domiciliar.

Os mandados de busca e apreensão domiciliar aconteceram em seis imóveis, sendo que na primeira casa, no bairro Alvorada, foi encontrada uma submetralhadora de fabricação caseira. Já na segunda residência, em meio à vegetação, foi localizada uma garrucha e 42 munições. Ninguém foi preso.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Nova Venécia, o objetivo da operação é retirar de circulação as armas de fogo no município

“A operação acontece toda semana em Nova Venécia, para reprimir, prender e identificar os indivíduos ligados ao tráfico de drogas, homicídios e outros crimes”, concluiu o delegado.