Policiais civis e militares prendem suspeitos de roubo em Montanha

Equipes da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, em operação com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deram cumprimento a mandados de prisão em desfavor de dois homens, de 33 e 18 anos, suspeitos de participação em um roubo ocorrido no Centro da cidade, no início deste ano. Uma das prisões foi feita no bairro Brasília, também em Montanha, e a outra, no distrito de Três Corações, no Estado da Bahia.

A operação foi deflagrada após investigações de um crime de roubo, no início deste ano, em um estabelecimento comercial, no centro da cidade de Montanha. No bairro Brasília, as equipes realizaram o cerco policial no endereço do alvo. Assim que percebeu a presença dos policiais, o suspeito de 33 anos pulou a janela de um dos quartos na tentativa de evadir.

Na casa, os policiais encontraram documentos falsos que eram utilizados pelo investigado e constataram ainda que ele estava foragido do sistema prisional de Minas Gerais, onde responde pelos crimes de roubo e corrupção de menores.

Os detidos foram apresentados à autoridade policial na Delegacia de Polícia de Montanha para as providências cabíveis e, em seguida, foram conduzidos às unidades prisionais onde permanecerão à disposição da Justiça.