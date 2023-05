Policiais civis e militares prendem suspeito de gerenciar tráfico de drogas em Pinheiros

Equipes da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) prenderam um suspeito de 24 anos, durante operação deflagrada na manhã da última sexta-feira (12), no bairro Colina, no município. A ação foi realizada após o serviço de inteligência receber informações sobre o tráfico de drogas no bairro.

Durante as diligências, os policiais observaram o momento em que o investigado saía de uma das residências previamente identificadas como local de guarda e refino dos entorpecentes. Ao perceber a presença dos policiais, o indivíduo entrou rapidamente para o imóvel. Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros, delegado Eduardo Mota, o homem, de 24 anos, é conhecido por exercer a gerência do crime no bairro.

A equipe prosseguiu no encalço dele, que foi avistado de imediato, através da janela do imóvel. Os policiais avistaram também uma grande quantidade de drogas ilícitas no chão da residência. Foi realizado o cerco no quarteirão e, logo em seguida, efetuada a detenção do indivíduo.

Durante as buscas, foram encontrados e apreendidos duas porções de maconha pesando 375 gramas, um tablete de crack pesando 665 gramas, 53 buchas de maconha, 670 pedras de crack, 28 munições calibre .380, além de R$ 70,00 em espécie, duas balanças de precisão, material para embalo de drogas, duas facas usadas para o corte da droga e um aparelho celular.

Segundo os militares que participaram da ação, o conduzido, em outras duas oportunidades, conseguiu se desvencilhar de ações policiais dispensando entorpecentes, bem como a arma de fogo. Desde então, ele passou a ser monitorado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar e pelos investigadores da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

O suspeito foi conduzido à DP de Pinheiros, com o material apreendido, para lavratura do flagrante delito. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus.

Texto: Olga Samara Gomes



Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Marcelo Rosa

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES