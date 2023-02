Policiais civis e militares apreendem arma, drogas e recuperam veículo com restrição em São Gabriel da Palha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da pela Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PCES), realizou uma operação, na tarde dessa quarta-feira (08), no bairro Santa Helena, mesmo município, que resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos e um jovem de 19 anos.

A polícia localizou com os suspeitos uma arma, drogas e munições, balança de precisão, aparelhos celulares e dinheiro. Os policiais avistaram uma motocicleta com restrição de furto e roubo estacionada nas proximidades da casa do adolescente. Investigações apontam que o indivíduo estaria utilizando o veículo para cometer uma série de atos infracionais.

Durante a vigilância no local, a polícia percebeu a chegada do outro homem. No momento em que os dois investigados dariam partida na motocicleta, as equipes realizaram abordagem. Nas buscas pessoais, foi encontrado um revólver calibre .38 com o adolescente, que estava municiado com seis munições. Ainda com o adolescente foram encontrados uma polchete que continha 17 munições, 18 buchas de maconha embaladas para venda, 14 pedras de crack, 01 balança digital e R$ 90 reais em espécie. Já com o outro suspeito, a polícia apreendeu 10 munições calibre .38.

Na casa do adolescente, a polícia localizou ainda um tablete grande e dois médios de maconha, 06 pedras de crack, dois aparelhos celulares.

O suspeito foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, permanecendo à disposição da Justiça. O Adolescente foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) de Linhares.

