Policiais civis e militares apreendem adolescente em Barra de São Francisco

Policiais civis da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, em operação conjunta com a equipe k9 do 11º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (BPM), apreenderam um adolescente de 17 anos, no último dia 19, no bairro Colina, município de Barra de São Francisco. Duas armas de fogo e drogas foram apreendidas durante a ação.

As equipes realizaram diligências na Rodovia do Café, Zona Rural de Barra de São Francisco, para dar cumprimento a um mandado em desfavor do adolescente, investigado pela prática de homicídio na madrugada do dia 28 de novembro, no bairro Colina, no mesmo município.

No local, policiais realizaram cerco e visualizaram o suspeito, que tentou esconder objetos quando percebeu a presença dos policiais, contudo, foi alcançado e imobilizado. Durante buscas na residência, foram localizadas no quarto do adolescente duas armas, uma espingarda e um revólver calibre .38, sendo uma delas a que foi utilizada no crime, 18 munições do mesmo calibre, uma porção de maconha, 156 pedras de crack embaladas para venda e material para embalar entorpecentes.

Segundo o delegado titular da 14ª Delegacia Regional, Leonardo Forattini, o adolescente confessou ter participado do homicídio ocorrido entre os dias 27 e 28 e declarou ainda ter jogado o corpo da vítima em um rio no município.

Após procedimentos de praxe, o adolescente permanecerá à disposição da Justiça.

