Policiais civis detêm indivíduos que vendiam drogas em festa de São Mateus

Um dos adolescentes escondia a droga na roupa íntima.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN), da 18a Delegacia Regional de São Mateus, apreendeu dois adolescentes e prendeu um maior de idade por venda ilegal de drogas, nessa quinta-feira (21), durante Escala Operacional Iseo, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), na festa da cidade de São Mateus. Um dos adolescentes escondia a droga nas roupas íntimas.

Durante os trabalhos realizados na festa, os policiais em serviço receberam a informação de que três indivíduos estavam vendendo drogas no local. Depois de realizado patrulhamento pela área da festa, foram abordados alguns indivíduos com as características descritas.

Com um dos menores, foi encontrado no bolso da calça dele, R$155 reais em espécie e uma sacola na roupa íntima contendo mais 20 embalagens de substância análoga a loló, que estavam prontas para o tráfico de drogas. Com o outro adolescente, de 17 anos, foram encontradas quatro embalagens de substância também análoga a loló, além de R$65 reais em espécie.

O terceiro envolvido, de 18 anos, foi identificado com dois cigarros de maconha, 68 buchas de substância análoga à maconha e embaladas para o tráfico, além de uma porção de substância análoga à maconha, uma pedra de substância análoga ao crack, uma embalagem de papel de seda e uma nota de dez reais.

Os adolescentes foram conduzidos à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e foram reintegrados às famílias, após os respectivos familiares assumirem o compromisso de comparecer ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), quando solicitado.

O suspeito de 18 anos foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

