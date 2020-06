Policiais civis de São Gabriel da Palha prendem homem que assassinou a própria mãe

.

Policiais civis da 16ª Delegacia Regional de Linhares prenderam, na última sexta-feira (19), um homem de 30 anos, suspeito de homicídio. O crime aconteceu no dia 14 deste mês, no bairro Nova Esperança, no município. O mandado de prisão temporária foi cumprido em um hospital no Centro de Linhares, onde o suspeito estava internado.

“Inicialmente, a ocorrência foi registrada como dupla tentativa de homicídio, onde duas pessoas teriam ficado feridas por disparos de arma de fogo. As investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa [DHPP] de Linhares apontaram que a vítima, um homem de 31 anos, teria trocado tiros com o suspeito”, informou o titular da DHPP, delegado Tiago Cavalcante.

Ainda segundo o delegado, os dois envolvidos no crime foram atingidos e levados ao hospital. “A vítima levou um tiro na cabeça e veio a óbito dois dias após o crime. Já o detido foi atingido na região do abdômen e pernas. Ele foi socorrido e sobreviveu aos ferimentos. Nesta sexta-feira (19), ele recebeu alta no hospital e foi preso pelos policiais civis”, informou o delegado, complementando que o detido teria envolvimento em homicídios ocorridos em Linhares, Colatina e Pancas.

A ação policial contou com o apoio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Linhares e de Rio Bananal. O inquérito foi concluído e o suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL).

“Caso a população tenha informações sobre crimes de homicídio no município, a comunidade pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo Disque-Denúncia 181, ou através do site disquedenuncia181.es.gov.br. Qualquer informação é relevante para o nosso trabalho. As denúncias são anônimas e todas as informações recolhidas serão apuradas”, garantiu Tiago Cavalcante.

