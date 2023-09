Policiais civis de Linhares prendem suspeito de homicídio

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, prendeu, na última quarta-feira (13), um homem de 29 anos, investigado no homicídio de Dionário Francisco de Oliveira Junior, de 32 anos, que ocorreu no último dia 06, no bairro Nova Esperança, em Linhares. A prisão ocorreu no bairro Shell, também em Linhares.

Segundo informações passadas por testemunhas à equipe da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), na manhã do último dia 06, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta na residência da vítima e a chamaram pelo apelido. Logo que foram atendidos, realizaram os disparos e se evadiram.

O homem de 32 anos foi socorrido por uma ambulância municipal e encaminhado ao Hospital Rio Doce, porém veio a óbito no hospital no dia seguinte.

Segundo as investigações, o suspeito de 29 anos executou a vítima com diversos disparos de arma de fogo. “O crime foi motivado por desavenças de uma época em que ambos estavam presos. O detido já estava foragido antes da prisão dessa quarta-feira, por homicídio. Ele foi privilegiado por uma ‘saidinha temporária’ e não voltou mais”, disse o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo.

O suspeito foi cercado e surpreendido pelos policiais civis e não teve tempo de esboçar reação, no veículo a equipe encontrou um revólver calibre 38 e oito munições. Ele foi interrogado e confessou o crime, após a confissão, foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares, à disposição da Justiça.

Texto: Olga Samara Gomes



Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES