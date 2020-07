Policiais civis de Guarapari apreendem pés de maconha dentro de casa

.

A equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari prendeu, na última sexta-feira (03), um homem de 31 anos, suspeito de ter sete pés de maconha plantados no quintal de sua residência. A abordagem ocorreu na casa onde o suspeito vive com a mãe, no bairro Itapebussu, em Guarapari.

De acordo com o titular da Denarc, delegado Guilherme Eugênio, a operação foi realizada após o recebimento de uma denúncia anônima. “Ao chegar ao local, a equipe foi recebida pelo suspeito e sua mãe. Eles foram questionados e afirmaram que possuíam as plantas de maconha em casa. A justificativa dada por eles foi que o suspeito é usuário de drogas e cultiva a substância para evitar frequentar bocas de fumo e também não fortalecer o tráfico de drogas”, explicou.

O delegado informou ainda que o suspeito foi encaminhado para ser ouvido na delegacia. “Ele foi autuado em flagrante por cultivar os entorpecentes para consumo pessoal. Ele assinou um termo de compromisso para comparecer perante o juiz e foi liberado”, disse Eugênio.

Já os pés de maconha foram apreendidos e levados para perícia.

