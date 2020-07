Policiais civis de Cachoeiro de Itapemirim recuperam carro adulterado e moto furtada

.

A equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com o apoio da Polícia Judiciária da Força Nacional, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Municipal da Serra prendeu, na tarde dessa quarta-feira (22), um homem de 44 anos investigado por tráfico interestadual de drogas. Ele foi preso após perseguição policial na Rodovia Audifax Barcelos, na altura do bairro São Patrício, região de Jacaraípe, onde também foram apreendidas drogas, armas e munições.

No interior do veículo que detido dirigia foram apreendidos 14 quilos de crack, quatro quilos de pasta base de cocaína e um documento falso. “Durante a ação policial, o detido furou bloqueios do Denarc e da Guarda Municipal da Serra realizados na via e, por isso, foi necessário o uso da força proporcional para neutralizar a ameaça. No momento da prisão, ele transportava consigo drogas do Estado de Minas Gerais para o Espírito Santo, mais precisamente para o município da Serra, onde a droga seria comercializada”, afirmou o titular do Denarc, delegado Tarcísio Otoni.

O delegado informou também que o detido já possuía um mandado de prisão condenatória pelo Estado de Goiás, relativo a crimes de tráfico de drogas. “As investigações continuam para que a Polícia Civil identifique como funcionava o esquema de tráfico interestadual e para onde a droga apreendida seria comercializada”, disse.

Além do mandado de prisão por tráfico de drogas, o foragido foi autuado, em flagrante, por tráfico interestadual, resistência e uso de documentação falsa. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Outras prisões

Em continuidade às ações policiais, na noite dessa quarta-feira (22), a equipe do Denarc, com apoio da Polícia Judiciária da Força Nacional, prendeu em flagrante um casal suspeito de tráfico de drogas. A mulher de 31 e seu companheiro de 30 anos foram presos dentro de uma residência do bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha.

O responsável pela prisão, delegado Alexandre Falcão, informou que a operação visava a apurar informações de um dos gerentes do tráfico da “Favelinha do Inês”, localizada no município de Vila Velha.

Com o casal foram apreendidos uma pistola calibre 380 e um carregador com 12 munições de mesmo calibre, além de sete porções médias de crack, 232 pedras de crack, porções de maconha e balanças de precisão.

Ambos foram encaminhados para o CTV pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Eles permanecem à disposição da Justiça.

