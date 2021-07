Policiais apreendem veículo com cigarros contrabandeados em Itaipulândia/PR

Foz do Iguaçu/PR – Na sexta-feira (23/7), policiais federais, em operação conjunta com policiais do BPFron, patrulhavam as margens do Lago de Itaipu, na cidade de Itaipulândia/PR, quando avistaram um veículo em deslocamento com faróis apagados em local costumeiramente utilizado por contrabandistas. Na tentativa de abordagem, o motorista empreendeu fuga em alta velocidade, abandonando o veículo em um milharal e fugindo no meio da plantação.

Posteriormente, foi constatado que o veículo estava carregado com aproximadamente 35 caixas de cigarros estrangeiros contrabandeados. O veículo e os cigarros foram encaminhados para a Receita Federal

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. e desta operação interagências equipes da POLÍCIA FEDERAL, BPFRON e COE/BOPE da PMPR, TIGRE/PCPR, BOPE/PMMS, FORÇA NACIONAL e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu