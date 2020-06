Policiais apreendem produtos contrabandeados em Foz do Iguaçu/PR

.

São Luís/MA – Foram entregues nesta quinta-feira (25/6) os produtos arrecadados na campanha organizada pelo Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas da Polícia Federal no Maranhão (GPRED/MA). No total, foram doadas 80 cestas básicas, mais 185 quilos de alimentos, além de material de higiene pessoal e de limpeza (144 unidades de sabonete, 60 tubos de creme dental, 210 rolos de papel higiênico, 30 litros de desinfetante e 12 kg de sabão em pó e 20 kg de sabão em barra).

Com o apoio da equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE, as cestas básicas foram doadas para famílias cujos filhos participam do projeto Bombeiro Mirim da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar, no município de Paço do Lumiar, no qual as crianças aprendem atividades afins às dos profissionais da corporação, recebem assistência pedagógica e assistem palestras educativas e antidrogas, entre outras.

Outra instituição beneficiada foi a comunidade terapêutica O Caminho, um projeto católico que há 14 anos acolhe dependentes químicos na região metropolitana de São Luís. A doação dos alimentos e de material de higiene pessoal e de limpeza foi feita na chácara, localizada em Panaquatira, município de São José de Ribamar, onde cerca de 30 homens estão em tratamento.

A ação faz parte da Semana Nacional de Política Sobre Drogas, realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Além dos servidores da Polícia Federal, a campanha contou com a participação fundamental das entidades de classe: Associação dos Servidores da Polícia Federal do Maranhão (ASPFEM), Associação dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Associação dos Peritos Criminais Federais (APCF) e Sindicato dos Servidores da Polícia Federal do Maranhão (SISPFEM).

Comunicação Social da Polícia Federal no Maranhão