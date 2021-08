Policiais apreendem mercadorias fruto de descaminho em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR – Na quinta-feira (5/8), policiais federais, em operação conjunta com policiais do BPFron e militares da Prefeitura Naval Argentina, localizaram um veículo carregado com diversas mercadorias fruto de descaminho, além de um motor de embarcação e R$ 5 mil em espécie.

Todo o material foi encaminhado para a Receita Federal para os procedimentos legais.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. e desta operação interagências equipes da POLÍCIA FEDERAL, BPFRON e COE/BOPE da PMPR, TIGRE/PCPR, BOPE/PMMS, FORÇA NACIONAL e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu