Policiais apreendem diversas mercadorias contrabandeadas na região do Monsenhor, em Foz do Iguaçu/PR

Belém/PA – A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje (9/11), a Operação Pojuca, com o objetivo de combater o tráfico internacional de drogas através dos modais terrestre e marítimo. Essa ação foi em conjunto com a PF em Pernambuco que também deflagrou hoje a Operação Símios.

Pela operação Pojuca, estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva. As ordens de busca e prisão preventiva foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal do Pará. Considerando as duas operações, cerca de 50 policiais federais participam da operação.

As investigações começaram quando Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, no dia 11/10/2019, ao realizar fiscalização de rotina, identificaram 1.436,185 KG de cocaína envolto de argamassa (método utilizado para ocultar a substância entorpecente do SCANNER), no Porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA, no interior de um container.

Através de investigações chegou-se ao nome de criminosos, que se utilizaram de identidades falsas e empresas de fachada para operacionalizar o transporte de cargas ilícitas de drogas com destino ao exterior.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas e falsidade documental, com penas que podem alcançar 23 anos de reclusão, além de multa.

