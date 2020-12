Policiais apreendem diversas caixas de cigarros contrabandeados, em Itaipulândia/PR, no âmbito da Operação Hórus e Programa VIGIA

Foz do Iguaçu/PR – No sábado (5/12), durante patrulhamento na região da Linha Lindamar, em Itaipulândia/PR, equipe formada por policiais federais, policiais civis/COPE e policiais militares/BPFRON, encontrou uma carga de cerca de 90 caixas de cigarro de origem estrangeira escondida na mata ciliar do Lago de Itaipu.

Havia uma pessoa no local, que foi presa em flagrante.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. e desta operação interagências equipes da POLÍCIA FEDERAL, BPFRON e COE/BOPE da PMPR, TIGRE/PCPR, BOPE/PMMS, FORÇA NACIONAL e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP

