Policiais apreendem 23 motores de motocicletas roubadas em Boa Esperança

Uma ação conjunta da equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança e Polícia Militar (PMES) resultou na prisão de um homem, no bairro Centro, nessa terça-feira (27), em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça da Comarca do município.

O suspeito foi abordado na própria oficina, onde foram encontrados 23 motores de motocicletas, uma réplica de pistola 9 mm e diversos outros objetos provenientes de furto e roubo, entre eles, celulares, capacetes, furadeiras e relógios.

De acordo com o titular da 17ª Delegacia Regional (DR) de Nova Venécia, delegado Douglas Sperandio, o antigo prédio da DP de Boa Esperança foi desativado, sendo alvo para os roubos dos motores das motocicletas que estavam estacionadas no pátio da delegacia. “Por meio do serviço de inteligência, identificamos um dos suspeitos e alguns dos motores que eram específicos das motos que estavam no antigo prédio da delegacia”, explicou o delegado.

Os motores e os itens apreendidos foram levados para a DP de Boa Esperança. Já o homem foi autuado pelo crime de receptação qualificada, sendo encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, ficando à disposição da justiça.

As investigações acerca do caso continuam na DP de Boa Esperança, para que sejam identificados e presos outros indivíduos envolvidos no crime.

