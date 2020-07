Policiais agridem cadeirante negro em protesto nos EUA; veja o vídeo

Um vídeo gravado por membros de um coletivo ativista, durante a onda de protestos que acontecem nos Estados Unidos pela morte de George Floyd, mostra policiais agindo de maneira violenta contra um manifestante cadeirante. A cena foi gravada por pessoas que estavam participando dos protestos na cidade de Los Angeles, na terça-feira (14).

Joshua Wilson, um homem negro de 34 anos com deficiência, é visto sendo imobilizado por 3 agentes da polícia da cidade. Outro policial arremessa sua cadeira para longe.

Segundo a polícia local, “um homem em cadeira de rodas, Joshua Wilson, deu um soco no rosto de um oficial e ocorreu um uso da força entre os policiais e Wilson. Ele foi levado sob custódia”, diz o comunicado do Departamento de Polícia de Los Angeles.

Ainda segundo a polícia, o cadeirante tem antecedentes criminais e, sob sua posse, estava uma arma de fogo. Wilson foi preso e, para libertá-lo, um grupo de ativistas organizou uma campanha online para arrecadar o valor da fiança para ele responder em liberdade, que é de US$ 35 mil (cerca de R$ 187 mil). Ele foi solto nesta quinta-feira (16).

Veja o vídeo na sequência:

during a peaceful protest in LA this week the LAPD knocked a disabled man out of his wheelchair, and then they broke it. there is absolutely no excuse for this – it’s disgusting.

who exactly are they protecting & serving???

DEFUND THE POLICE @MayorOfLA @GavinNewsom @KTLAnewsdesk pic.twitter.com/XYyAS5PmAd

— AK (@allykerans) July 16, 2020