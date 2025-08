Polícia recupera material avaliado em R$ 140 mil furtado de empresa na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 10º Distrito Policial da Serra, realizou, nesta segunda-feira (04), uma operação policial no bairro Taquara I, na Serra. A operação teve como objetivo recuperar o material furtado de uma empresa no bairro Calogi, também na Serra, avaliado em aproximadamente R$ 140 mil.

No boletim de ocorrência registrado pela empresa, foi relatado que, entre os dias 19 e 20 de julho, ocorreu um furto no setor de instrumentos de qualidade da empresa. O crime foi percebido na manhã do dia 21 de julho, por volta das 7h, quando os funcionários chegaram para trabalhar e encontraram a porta do setor arrombada.

Foram subtraídos aproximadamente 18 micrômetros e 7 paquímetros, com valor estimado em cerca de R$ 140.000,00. Posteriormente, parte do material furtado foi localizado sendo anunciado em uma plataforma de vendas on-line.

“Durante diligência no endereço associado ao anúncio, fomos autorizados a entrar no imóvel por uma adolescente, que informou que sua responsável se encontrava no andar superior da residência. No local, um homem que se apresentou como morador afirmou que o material anunciado estava guardado em sua residência. Ele autorizou a entrada da equipe policial e entregou quatro paquímetros e quinze caixas contendo ferramentas diversas, que foram devidamente acondicionadas e apreendidas”, disse o titular do 10º Distrito Policial da Serra, delegado Rodrigo Rosa.

Segundo relato prestado pelo suspeito no local, o material havia sido repassado a ele por outra pessoa, com a promessa de que receberia 30% do valor obtido com a venda dos itens. “Durante as diligências identificamos o suspeito de ter furtado o material e vamos seguir a investigação para que possamos prendê-lo”, ressaltou o delegado Rodrigo Rosa.

O indivíduo de 37 anos foi conduzido à Delegacia Regional da Serra e a ocorrência está em andamento. Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.

