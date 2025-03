Polícia recupera carga de café roubada e prende suspeito em Ecoporanga

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga e com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), recuperou, no dia 19 de fevereiro, uma carga de café que havia sido roubada na zona rural da cidade.

Durante a ação, também foi cumprido um mandado de prisão em desfavor de um suspeito. Outros indivíduos, suspeitos de participação no crime, já foram identificados pela equipe policial.

“As investigações seguem em andamento, pois há suspeitas de que esses indivíduos estejam envolvidos em outros crimes de furto e roubo no Estado, com preferência por produtos específicos, como café e pimenta”, relatou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga, delegado José Marcos de Oliveira Silva.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES